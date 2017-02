La sirena va mo tar incaps gronds

Sche accident, malaura u brischament: l'emprim vegnan adina las organisaziuns da chazzola blaua en acziun. Las emprimas persunas da polizia, pumpiers u sanitad en il lieu da l'accident ston lura decider detg spert, tge dimensiun che l'accident ha u pudess survegnir.

Il manader da l'acziun da la polizia ha lura d'infurmar Martin Bühler, il schef da l'Uffizi da militar e protecziun civila. Lez ha lura da decider ils proxims pass: Infurmar ils Uffizis chantunals (per exempel Uffizi da guaud e privels da natira, Uffizi d'ambient, Uffizi da construcziun bassa etc.).

Vitiers ha Bühler da sclerir sch'i dovra sustegn da l'armada svizra (sco per exempel en il cas dals incendis da guaud en il Mesauc e la Val Calanca) u sch'igl è forsa schizunt da clamar ensemen il stab directiv chantunal.

Pandemia sco situaziun vairamain extraordinaria

L'incendi da guaud en il Val Mesauc ed en Val Calanca dal december e schaner saja stada ina situaziun remartgabla e betg extraordinaria. Per quests cas n'haja el betg clamà il stab directiv. In cas extraordinari saja per exempel ina pandemia. Ina malsogna che pertucca ina gronda part da la populaziun, che dovra bler persunal medicinal e che lascha forsa ir als cunfins ils ospitals. Lura duvrassi il stab directiv chantunal che decida co ir enturn cun la situaziun.

Sirena mo en situaziuns acutas

En cas d'ina pandemia na dovri dentant betg l'alarm da sirena, uschia di Martin Bühler. L'alarm da sirena dovri en cas acuts, vul dir cas ch'i dat entaifer in curt temp in grond privel per la populaziun, per exempel tar in'accident da chemia. Lura haja il manader da la centrala d'acziun da la polizia chantunal da decider sch'i dovra la sirena u betg.

