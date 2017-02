La stagiun d'enviern vegn pli e pli curta

La cuverta da naiv duai sa sminuir per 70% enfin la fin dal tschientaner. Quai rapportan perscrutaders da l'institut federal per la perscrutaziun da naiv e lavinas (SLF) e da l'ETH Lausanne. La stagiun da skis vegn uschia pli e pli curta.

Sch'i na grategia betg da franar la midada dal clima e las emissiuns, pudessi esser che mo anc ils territoris da skis sur 2'500 meters sur mar han avunda naiv natirala per promover il sport d'enviern.

« La cuverta da naiv vegn uschia ni uschia pli pitschna, nossas emissiuns èn dentant quellas che decidan quant. » Christof Marty

Manader dal studi

Tenor las calculaziuns da model dals perscrutaders vegn la cuverta da naiv a sa sminuir en tuttas autezzas da las alps enfin la fin dal tschientaner. Il pli ferm sin las autezzas sut 1'200 meters. Sur 3'000 meters duai dentant anc adina sa sminuir per radund 40%.

Protecziun dal clima limitescha la perdita da la naiv

Tut tenor quant fitg che las emissiuns pon vegnir reducidas per franar la midada dal clima, croda il resultat da la perdita da naiv ora auter. La perdita pudess dentant cuntanscher enfin 70%, rapportan ils perscrutaders. Sch'i gartegiass dentant da tegnair las temperaturas sin sut 2 grads pli chaud che avant l'industrialisaziun, sco quai che la cunvegna da clima da Paris vul, giaschess la sperdita tar radund 30%.

Tenor models da clima duai dar dapli plievgia en las alps enfin la fin dal tschientaner. Pervi da la midada dal clima dentant oramai plievgia e betg naiv. Quai è da chattar en il studi publitgà en la gasetta dal fatg «The Cryosphere».

La midada dal clima tucca la Svizra fitg dir

Quai ch'è gia sa mussa il december 2016 vegn a daventar normalitad. L'entschatta da la stagiun d'enviern e cun quai era da skis sa sposta pli e pli enavos. Per almain in mez u in entir mais, sco quai che l'SLF scriva. Ir cun skis durant las vacanzas da Nadal e Bumaun vegn en blers lieus betg pli ad esser pussaivel. Sur tut territoris da skis en regiuns bassas u mez bassas vegnan a stuais s'orientar auter.

La Svizra reagescha fitg sensibel sin la midada dal clima. La media da las temperaturas annualas è s'augmentada per passa il dubel che la media mundiala. Ina media mundiala che s'auza per 2 grads muntass pia per la Svizra in bler pli aut plus. Quai avess consequenzas gravantas.

