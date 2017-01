La tastga cun las cumpras directamain davant isch

Adina daplirs consuments cumpran en lur vivondas online. Uschia ha Le Shop, il shop online dal Migros, fatg il davos onn ina svieuta da record da 182,1 milliuns francs. La dumonda na crescha dentant betg mo sin terren svizzer, mabain er en il Grischun.

Il martgà per shops online en il Grischun saja creschì surproporziunalmain l'onn passà, declera Dominique Locher, il mainafatschenta da Le Shop. «En l'entira Svizra è la svieuta da Le Shop creschida per 3,5%. En il chantun Grischun munta il creschament schizunt a 23%.» Quant ferm che la svieuta è creschida en il Grischun en cifras absolutas na vul il concern dentant betg communitgar.

Furniziun en tut las vischnauncas dal Grischun

«Nus avain avert tut ils numers postals per la furniziun», declera Locher. Uschia possian ins furnir en l'entir chantun. Dapli glieud possia uschia far diever da la purschida. Quai saja ina da las raschuns per l'augment dalla dumonda. «Plinavant avain nus introducì fanestras da furniziun. Quai pussibilitescha als clients da betg mo prender encunter la rauba la saira, mabain era durant il di.»

Gratuit n' è quai service dentant betg: Tut tenor paisa da l'empustaziun paja il client naven da 7.90 francs. Ils products vegnan furnids dad in magasin a Bremgarten en il chantung Argovia. Tgi che vul dentant vesair la rauba avant da cumprar quella – lez fa uschia dentant meglier dad ir vinavant en la butia a far sias cumpras.

