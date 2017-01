Lain da glina – magia ubain humbug?

Il pign che crescha en nossas regiuns muntagnardas vegn duvrads per lain da construcziun da chasas e mobiglias. Ina seria dal Telesguard. Oz vegn mussà co ella vegn pinà la laina da glina.

Lain da glina – ina idea da marketing u in project serius? 5:01 min, Telesguard dals 4.1.2017

Differents mastergnants prefereschan che la planta vegn pinada durant in tschert temp tenor il ciclus da la glina. Per ils ins cardientschas blauas, per auters il meglier lain pign che quai dat insumma.

Oravant tut constructurs d’instruments engiran sin lain da glina. San ins propi udir la glina ord ina ghitarra ni in orgla da man?