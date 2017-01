Landfrauenküche – la notg da las victuras

Tgi daventa la 'Landfrau' dal decenni. Tranter las diesch dunnas èn trais Grischunas che cumbattan per il titel dals titels.

Dapi 10 onns intganteschan las Landfrauen da 'SRF bi de Lüt' in vast publicum. Uss sa radunan las victuras da las diesch ediziuns ch’i ha dà, e cumbattan per curunar la Landfrau dal decenni. In spitachel in pau pli spezial, live ord la Bodensee-Arena a Kreuzlingen. Blers detagls na tradescha SRF dentant betg.

Ellas èn in fenomen

Dapi diesch onns dattan las dunnas e puras invista en lur vita, lur mintgadi, lur bain puril cun animals, iert e famiglia. Ed ellas cuschinan menus uschè famus sco sche quai fiss il pli simpel dal mund e contribueschan uschia al success da l’emissiun. Per il giubileum da diesch onns s’inscuntran las victuras per l’emprima giada. En il rom d’ina gronda emissiun live preschentan ellas anc ina giada lur art culinaric. Ina giuria e la finala era il publicum decidan la victura.

Bleras surpraisas

Las diesch dunnas na san ordavant tant sco nagut. Ellas vegnan pir a savair durant l’emissiun ord tge ingredienzas ch’ellas han da striunar ina tratga sin ils plats. Ed era il premi per la victura resta ina surpraisa fin la fin. Be tant, naginas da las diesch dunnas sto ir a chasa cun mauns vids.

Cun trais ha il Grischun gì las bleras victuras

Migga Falett da Bravuogn è stada la victura da l’emprima ediziun Landfrauenküche l’onn 2007. Ella ha surtut persvadì cun ses Carpaccio da charn setga. Charn che Migga Falett ha setgentà sin ses surchombras. L’onn 2011 esi stà Kathrin Sprecher da Langwies ch’è ida cun la plima da capo-cuschinunza. Ed en l’ediziun 9 esi stà l’emprima giada ina dunna da lingua rumantscha ch’è s'etablida al star da l’emissiun 'SRF bi de Lüt – Landfrauenküche'. Iris Riatsch da Vnà. La Turitgaisa che l’amur ha laschà vegnir en Engiadina, nua ch’ella ha emprendì rumantsch e surtut da cuschinar cun bler‘amur las massa bunas tratgas e spezialitads engiadinaisas.

« Cura che hai dudì da questa emissiun da giubileum hai gì ina crisa. » Iris Riatsch



Ad Iris Riatsch esi mai ì per gudagnar il titel en quella concurrenza da cuschinar. Ella è sa participada lezza giada cun la finamira da mussar la tradiziun da la cuschina engiadinaisa. La mamma e nona dat gugent ses agen 'pepp' als recepts tradiziunals. Ses capuns serva ella il pli gugent cun ina sosa da murachels. A Vnà, sin 1'600 meters sur mar, tgira Iris Riatsch in grond iert. Da là deriva quasi tut quai ch’ella dovra per cuschinar. Il rest deriva dal bain puril biologic da ses figl Fadri. Ses um Domenic è chatschader. Cun ses beadis realisescha ella in project tut spezial. Cun mintgin creescha ella in cudesch da cuschinar. Per uschia dar vinavant la tradiziun da las spezialitads grischunas a la proxima generaziun.

Per l'emissiun da l'onn 2015 saja ella s'annunziada ord persvasiun per mussar e represchentar la cuschina engiadinaisa. Questa giada saja bunamain in stuair davart dad SRF. Ella n'haja dentant betg vulì esser la ruinagieu e prendì uss tut luc e vesì quest'emissiun da giubileum sco gieu. L'atmosfera tranter las diesch dunnas saja buna, ellas hajan bler da rir. Iris Riatsch ha era be bunas e bellas regurdientschas da l'emisisun ch'ella ha gudagnà. E tuttina, ella na haja naginas ambiziuns da daventar la 'Landfrau' dal decenni. Quest titel laschi ella gugent ad in'autra. Ella na dovria betg anc ina giada tut quest travasch cun ils meds da massa.

