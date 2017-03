Las visiuns per il rumantsch plaschan

Ier saira ha la suprastanza da la Pro Svizra Rumantscha preschantà lur visiuns per il futur dal rumantsch. Ils resuns èn stads positivs.

Il palpiri «Rumantschia duamilli ventg» resumescha sin nov paginas co ch'i pudess ir enavant cun il rumantsch. Visiuns sco per exempel ina cumissiun rumantscha sin palc federal, inscunters interregiunals per giuvenilas e giuvenils rumantschs u ulteriurs pass en direcziun digitalisaziun dal rumantsch.

Las ideas han chattà bun resun in venderdi saira a Cuira. La giuvna suprastanza (en media 34 onns) ha manà tras la saira ed animà als bun 50 preschents da sa participar a la discussiun. I n’è betg stà la saira da las grondas emoziuns e tuttina hai dà ina ni l’autra interessanta remartga. Uschia ha la Giuventetgna Rumantscha GiuRu schizunt gì la visiun dad avair in center da rumantschs a Turitg. Quai cun lieus da lavur, cafetaria, chombras ed ina biblioteca.

Era las rollas da la Quotidiana, Somedia sco era dad RTR èn vegnidas discutadas. Ils ins han vulì dapli collavuraziun tranter las differentas medias, ils auters prefereschan era en futur l'independenza e la diversitad da las differentas chasas da medias. Era sche la via è anc lunga da far or da las differentas visiuns realitad, la tenuta dals preschents è stada clara: I stoppia capitar insatge e quai bainbaud. Il palpiri «Rumantschia duamilli ventg» saja in pass en la dretga direcziun.

RR actualitad 08:00