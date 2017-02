Lavur da lobbying en il Cussegl grond

La tribuna dal Cussegl grond è bain emplenida cun represchentants da la cultura durant la debatta per reveder la lescha da cultura dal Grischun. Tscherts deputads stiman la lavur da lobi - per auters èsi simplamain damemia.

Il pli impurtant saja da mussar preschientscha en il Cussegl grond, di Roman Weishaupt. El represchenta il Teater Giuven Grischun e la lobi da cultura - la gruppaziun che represchenta ils interess da las numerusas spartas da la cultura grischuna.

Cun brevs, emails e discuors persunals hajan els empruvà d'infurmar deputadas e deputads da lur basegns. E Roman Weishaupt accentuescha ch'i giaja per infurmar - tge che deputadas e deputads fetschien cun las infurmaziuns saja en lur responsabladad.

«Igl è simplamain damemia»

Il deputà Jan Koch (PPS) è sa vilentà da la lavur da lobbying. El haja survegnì 20 enfin 30 emails las ultimas emnas. Surtut hajan ils lobists vulì preschentar propostas finidas per la lescha da cultura e quai giaja memia lunsch. La cumpetenza da decider leschas haja il Cussegl grond.

Betg sa disturbà da las emprovas da persvasiun è il deputà Gian Michael (PBD). El haja bain era survegnì emails u inqual telefon, quai na saja dentant nagina mulesta.

Perfin stimà la lavur da lobbying ha Cornelia Märchy Caduff (PCD). Sco presidenta da la cumissiun da cultura che ha preparà avant la sessiun la lescha, saja ella stada engraziaivla per las infurmaziuns dals represchentants da la cultura.

Petiziun cun passa 3'800 vuschs

Avant che las deputadas ed ils deputads han cumenzà cun la debatta sur da la lescha per la promoziun da la cultura, èn numerus exponents or da differentas spartas da la cultura dal Grischun sa rimnads avant il bajetg dal Cussegl grond. Els han surdà al president dal Cussegl grond, Michael Pfäffli, ina petiziun suttascritta da passa 3'800 persunas che pretenda, ch'il budget per la cultura stoppia vegnir auzà.

