Lescha è tras – nagin credit supplementar per la cultura

Il Grischun ha ina nova lescha per promover la cultura. Il giavisch d'artistas ed artists suenter dapli sustegn finanzial è dentant betg vegnì ademplì – er en l'avegnir èn ils daners da promoziun chaussa dal budget.

La dumonda centrala che ha probablamain interessà il pli fitg ils exponents da la cultura è stada, schebain i dat dapli daners da promoziun en furma dad in credit general. Dentant quella dumanda han las deputadas ed ils deputads dal Cussegl grond negà. Els han decidì cun 61 cunter 49 vuschs, ch'il Cussegl grond tracta credits be en il rom dal budget. E cunquai ch'il credit è betg vegnì acceptà han lu er la PLD e la PBD dà en la votaziun finanla suatientscha a la lescha revidida. Fiss quai ì ora auter, avevan ils presidents da las fracziuns anc detg ch'els na sappian betg garantir ch'els possian sustegnair la lescha.

PPS na sustegn betg la lescha

Per la PPS saja la lescha betg acceptabla uschia sco ella è vegnida tractada. Per la PPS haja la cultura memia bler sustegn cumpareglià cun autras spartas sco la scolaziun ubain la sanadad. Exact il cuntrari di la PS. I na saja sa midà quasi nagut cun la nova lescha - la cultura survegnia anc adina memia pauc sustegn. Dentant perquai che museums sajan uss vegnids risguardads sustegnia la PS tuttina la votaziun finala.

In concept mintga quatter onns

Mintga quatter onns sto la regenza grischuna preschentar al Cussegl grond in concept che descriva la situaziun, finamiras ed accents per la cultura en il Grischun. Il Cussegl grond na prenda dentant betg mo per enconuschientscha quel – mabain decida en chaussa. Quai han deputadas e deputads decidì cun la vusch da tagl dal president Michael Pfäffli (PLD). En la votaziun aveva quai dà in pari da 57:57 vuschs.

Ulteriuras decisiuns en la debatta da detagl:

Er en il futur elegia la regenza la cummissiun da cultura chantunala.

Il chantun paja contribuziuns a differentas instituziuns culturalas, en spezial a museums regiunals, posts per la promoziun da la cultura ubain archivs, sche quels corrispundan als criteris pretendids.

La responsabladad per scolas da musica resta er en l'avegnir tar las vischnancas.

Las vischnancas èn obligadas da promover ina purschida da bibliotecas.

Nagin sustegn per la cassa da pensiun da persunas da la cultura.

Nagin post da coordinaziun per offertas culturalas per uffants e giuvenils.

Revisiun davart la promoziun da cultura

Decisiun d'entrar

Glindesdi aveva la partida burgaisdemocratica PBD proponì da betg entrar en la discussiun. Ella n'ha dentant gì nagina schanza cun sia proposta: Il Cussegl grond ha decidì d'entrar en la debatta cun 84 cunter 26 vuschs.

Era betg cuntents cun la proposta per reveder la lescha da cultura èn ils liberaldemocrats. La PLD ha pretendì da renviar la fatschenta a la regenza per surlavurar quella. Era questa via n'ha chattà nagina maioritad en il parlament, la proposta è vegnida refusada cun 60 cunter 52 vuschs.

Uss vegn debattà da detagls

Las prentensiuns tge ch'ina lescha da cultura sto cuntegnair e tge betg èn fitg differentas tranter deputadas e deputads. Ils ins vulan dapli daners per la cultura dal Grischun, ils auters pensan che la cultura survegnia avunda.

Ils puncts dispitaivels èn tranter auter, che la lescha na prescriva betg ina summa fixa per mauns da la cultura. Quai han giavischà differents exponents da la cultura. La regenza di dentant, che cifras na s'audan betg en la lescha, mabain en il budget.

In auter punct dispitaivel è, che nagins nums d'instituziuns culturalas pli grondas sco per exempel Origen vegnan numnads. La regenza argumentscha quai cun dir ch'i saja meglier da laschar ina lescha plitost averta e flexibla per betg stuair midar ella gia suenter paucs onns puspè.

En mintga cas, uschia sco en la contribuziun qua sut pudessi forsa tunar sin la tribuna dal Cussegl grond. Ina curta inscenaziun:

