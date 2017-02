Lescha revedida vala gia per la proxima chatscha

La revisiun parziala da la lescha chantunala da chatscha dals 18 d'october 2016 vegn messa en vigur il prim da matg 2017.

Midada vegn la chatscha da capricorns. Quella dura da nov dal 1. d'october fin ils 15 da november. Ultra da quai vegnan resguardadas differentas finamiras da l'iniziativa dal pievel «Per ina chatscha etica che sa cumporta cun la natira».

Quai pertutga l'aboliziun da la chatscha cun traplas, il tir per regular l'arma da chatscha avant il cumenzament da la chatscha sco er il diever da muniziun senza plum, uschespert che quai po vegnir responsà per motivs da la segirezza e sin basa da ponderaziuns da la protecziun dals animals. Cun mesira vegnian augmentadas las taxas da patenta per la chatscha auta. Quai scriva la regenza grischuna.

