Lia Rumantscha sa stenta per salvar «La Quotidiana»

Davos las culissas vegn lavurà vid l'avegnir da «La Quotidiana». Mesemna saira hai dà in discurs tranter la Somedia, l’Agentura da novitads rumantscha e la Lia Rumantscha (LR). Cler è: I dovra ina nova furma per la gasetta. Perquai maina la LR uss discurs cun uniuns ed organisaziuns rumantschas.

En l'emprim discurs tranter la Somedia, l’ANR e la Lia Rumantscha saja tenor Johannes Flury surtut stà la finamira da metter sin maisa las differentas posiziuns. La Somedia haja anc ina giada suttastritgà, ch’els na sajan betg pli pronts da surpigliar ils deficits. Uss stoppian ins u empruvar da survegnir bler dapli abunents ni da chattar ina nova furma per la gasetta. Per Flury èsi impurtant da salvar ina gasetta stampada.

« Per ina buna part da la clientella fiss quai in pass memia grond. » Johannes Flury

president Lia Rumantscha

Surtut per las persunas pli passadas vali tenor Flury da salvar ina gasetta stampada. Dentant saja strusch pussibel da laschar tut sco enfin qua. Il mument datti bleras novas ideas. Saja da mo pli edir duas gasettas per emna. Ni d’edir mintgadi ina gasetta digitala e mo ina giada l’emna ina gasetta stampada. Ussa stoppian ins rimnar las ideas ed ils interess da las differentas societads ed uniuns rumantschas per uschia chattar il product che pledenta ils pli blers rumantschs. Enfin l'atun possian ins tgunsch dir dapli.

RR actualitad 07:00