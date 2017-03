Make rumantsch great again

Venderdi saira ha la suprastanza da la Pro Svizra Rumantscha preschantà lur visiuns per il futur dal rumantsch. Ils resuns èn stads positivs.

Il palpiri «Rumantschia duamilli ventg» resumescha sin nov paginas co ch'i pudess ir enavant cun il rumantsch. Visiuns sco per exempel ina cumissiun rumantscha sin palc federal, inscunters interregiunals per giuvenilas e giuvenils rumantschs u ulteriurs pass en direcziun digitalisaziun dal rumantsch.

Las ideas han chattà venderdi saira a Cuira bun resun. La giuvna suprastanza (en media 34 onns) ha manà tras la saira ed animà ils bun 50 preschents da sa participar a la discussiun. I n’è betg stà la saira da las grondas emoziuns e tuttina hai dà ina u l’autra interessanta remartga.

GiuRu ha fatg in studi via WhatsApp

En sasez ha la Giuventetgna Rumantscha GiuRu gì planisà da far in questiunari represchentativ. Quai na saja dentant or da motivs da temp e lavur betg stà pussaivel. Uschia han Alina Müller e Cinzia Caspar simplamain dumandà lur amis e conuschents giuvens via l’applicaziun da chat WhatsApp tge ch’els san e pensan dal rumantsch e sias structuras. Il resultat: Ina preschentaziun divertenta da parts dal discurs da WhatsApp. Intginas respostas e ponderaziuns han fatg surrir, autras han forsa plitost animà da reponderar la communicaziun da las instituziuns rumantschas envers anora.

La fin è la GiuRu lura era anc vegnida cun in'atgna visiun. In center da rumantschs a Turitg. Quai cun lieus da lavur, cafetaria, chombras ed ina biblioteca. La Pro Svizra Rumantscha ha lura detg ch’els hajan era gia sumegliantas visiuns. Dentant duvrass ins per quai in sponsur u in donatur d’in edifizi adequat.

Era las rollas da la Quotidiana, Somedia sco era dad RTR èn vegnidas discutadas. Ils ins han vulì dapli collavuraziun tranter las differentas medias, ils auters prefereschan era en futur l'independenza e la diversitad da las differentas chasas da medias. Era sche la via è anc lunga da far or da las differentas visiuns realitad, la tenuta dals preschents è stada clera: I stoppia capitar insatge e quai bainbaud. Il palpiri «Rumantschia duamilli ventg» saja in pass en la dretga direcziun.

La PSR è entant giuvna – ma betg anc sexy

Il palpiri Rumantschia duamilli ventg ha gia avant la discussiun procurà sin in u l’auter frunt da lectur per faudas. In text lung, fitg scientific ed elitar. Quai na gidà gista tar la finamira da pudair cuntanscher in public pli grond e pli vast sco fin da qua. Quai sa era il scriptur dal palpiri Clau Dermont. I saja ina ponderaziun politica. Sin il palc politic haja ins da lavurar uschia per avair success. Il futur vul la Pro Svizra Rumantscha era publitgar infurmaziuns e cuntegns pli simpels e pli attractivs. Tut tenor era sur raits socialas. Là ha la suprastanza dentant anc betg chattà il temp ed il curaschi da far il pass. Quai fa schon surstar sch’ins patratga che la suprastanza è cun ina media da 34 onns magari giuvna. Cun quai che quatter dals sis suprastants èn pir dapi in onn en funcziun han els dentant era anc betg gì il temp da realisar tut las ideas. Uschia han ins sco emprim mess dapli paisa sin ina nova pagina d’internet sco era sin il palpiri Rumantschia duamilli ventg.

