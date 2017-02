Martin Gabriel è il nov secretari general da la Lia Rumantscha

Da las annunzias ch'èn arrivadas tar la Lia Rumantscha ha quella da Martin Gabriel persvadì la suprastanza da la Lia Rumantscha. Martin Gabriel è il manader da la chanzlia da la vischnanca da Glion.

Nov onns ditg ha Urs Cadruvi manà la Lia Rumantscha. Bainprest suenter sia demissiun avevan las speculaziuns cumenzà. Insatgi cun in profil sco Urs Cadruvi è stà giavischà da las uniuns affiliadas da la Lia. Uss è cler tgi che daventa ses successur. La suprastanza da la Lia Rumantscha ha elegì il manader da la chanzlia da Glion, Martin Gabriel sco nov secretari general. El entra en uffizi il fanadur 2017.

S'annunziadas per la plazza n'eran pli pauc che diesch persunas aveva Johannes Flury, il president da la Lia Rumantscha ditg ad RTR. Tranter quellas annunzias n'eran naginas da dunnas.

Gabriel dettia in signal per cuntinuitad

El enconuschia fitg bain il moviment rumantsch e saja avert per novas sfidas, scriva la Lia. La suprastanza da la LR è cuntenta d'avair cun Martin Gabriel ina persuna cun experientscha per diriger in manaschi. Plinavant enconuschia el la situaziun linguistica, sociala e politica en il Grischun ed en Svizra.

Martin Gabriel è il nov secretari general da la Lia

Enconuschientschas profundas dal moviment rumantsch

Martin Gabriel è stà dal 1991 enfin il 1997 en la suprastanza da la Renania. El è era s'engaschà per la cumissiun «Fatscha da nos vitgs» e per l'Uniun da giuventetgna da la Renania. Ils ultims onns ha Gabriel occupà plirs uffizis accessorics per la lingua, la cultura e la scola.

Dapi l'onn 2014 è Gabriel president da la Fundaziun Agentura da Novitads Rumantscha ANR. Gabriel vegn era ad esser enconuschent a blers pervi da ses engaschi tar RTR. Durant 18 onns ha el lavurà per differentas redacziuns e sco correspundent en Surselva.

Ils ultims secretaris da la Lia Rumantscha

