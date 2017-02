Mustér: 630’000 francs per chanalisaziun da Cavardiras

Il chantun pretenda che l’aua tschuffa vegnia manada en ina serenera. Nua che quai na vegn betg fatg datti sancziuns.

Il chantun pretenda che l’aua tschuffa vegnia manada en ina serenera. Na capita quai betg el temp ch’il chantun ha perscrit n’èsi betg pli lubì da bajegiar en quests lieus novas edifizis ubain engrondir ina chasa existenta.

Betg in grond problem

A Cavardiras è quai dapi in onn il cas. Là vegn l’aua tschuffa manada davent da las chasas directamain en il Rain. Ussa ha la vischnanca preschentà in project per ina chanalisaziun che maina da Cavardiras giu sut il Rain ora e da l’autra vart tar la serenera da Disla. Il project custa 629’000 francs. Sco il president communal, Robert Cajacob di, na saja il scumond da bajegiar dal chantun betg propi in problem. Ils ultims onns saja betg vegnì bajegià ed era en il futur na sajan nagins projects enconuschents. Perquai possian ins sa chapescha sa dumandar sch’i saja giustifitgà da far ina tala investiziun. Quai dastgia ussa il pievel decider a l’urna ils 12 da favrer 2017.

Betg il sulet lieu

Sper Cavardiras èn era Pardomat Dadens e Madernal en la medema situaziun. Projects concrets èn ins actualmain pir londervi d’elavurar. En l’entir chantun Grischun avevan il 2010 39 vischnancas lieus u zonas da bajegiar senza serenera. Pli novas cifras na datti betg. Ma sco l’Uffizi da la natira e l’ambient di, sajan ins tar la gronda part da las vischnancas sin buna via. Ulteriuras sancziuns sper il scumond da bajegiar na sajan betg previsas.

