Nagin olimpia: Ma nua èn ils recepts per il futur?

Ils proxims onns na datti segir nagins gieus olimpics en il Grischun, er sche blers turistichers avessan gì gugent quai. Ils adversaris han festivà il «na» da la populaziun. Ma co vai vinavon cun il chantun Grischun? Datti projects concrets ch'èn en lavur?

Uss ch'il credit per la candidatura dal chantun Grischun è i da l'aua giu dovri novas ideas per il Grischun. I dovra novas ideas e novs impuls per promover l'economia en il chantun. Ma, tge ideas concretas èn propa d'enturn?

Anita Mazzetta, la manadra da fatschenta dal WWF Grischun accentuescha ch'ils experts dal turissem stoppian vegnir sez cun las ideas per il turissem. Els stoppian vegnir cun recepts realisabels e che vegnian era sustenids da la populaziun. Ella vesa bler potenzial en la digitalisaziun.

Silva Semadeni vegn in pau pli concreta. Ins stoppia promover la cultura, il turissem da sanadad, rinforzar il turissem da stad e promover products indigens. In project singul grond na schligia betg ils problems economics dal chantun.

Er Jon Pult vegn cun ideas tge che faschess tenor el dapli senn che gieus olimpics. Ins stoppia far blers projects pitschens e na betg in sulet grond. El vul promover chaussas sco il center da sport da skis a Lai, investar dapli en formaziun e retschertga e rinforzar la HTW a Cuira.

Ernst Wyrsch è da l'avis ch'ins na sappia betg far tut sur la cultura. Ins stoppia er promover vinavant il sport. El discurra da quai ch'i dovria projects pitschens per promover, empe dad in grond sco il gieus olimpics.

Urs Schädler da l'Uniun d'artisanadi e mastergn pretenda ussa dals adversaris ch'els fetschian insatge. Quels che ditgian adina na stoppian ussa sez vegnir cun ideas. Ussa sajan els dumandads. El sez vesa las schanzas sur tut en fatschentas innovativas.

