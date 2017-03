Nagina surpraisa: in minus da 51,5 milliuns francs per il chantun

Oz, 10:58

CDM / Urs Müller

Ils custs finanzials extraordinaris muntan a 67,9 milliuns francs. Il resultat operativ serra cun in plus da 16,4 miliuns francs. Il resultat total serra sco budgetà cun in deficit da 51,5 milliuns francs.