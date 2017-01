«Nagins raps da taglia per cumbat Olimpia»

Duas persunas han recurrì tar la regenza cunter San Murezzan ed Arosa: Las duas vischnancas na duessan betg pudair sustegnair il comité per il gieus olimpics d’enviern il 2026. La vischnanca da San Murezzan ha confermà envers il schurnal regiunal SRF ch’i va per 20’000 francs.

L’architect Robert Obrist da San Murezzan cumbatta gia dapi ils onns 80 cunter gieus olimpics.

Recurs 1 - cunter San Murezzan

Uss ha el inoltrà in recurs a la regenza Grischuna: Igl na giaja betg, che raps da taglia vegnian duvrads per in cumbat da votaziun e quai lura anc dad in comité privat. Obrist pretenda da la regenza ch’ella impedeschia da quellas donaziuns.

La vischnanca da San Murezzan ha empermess 20’000 francs als promoturs, sco la vischnanca ha confirmà al schurnal regiunal da Radio SRF.

Recurs 2 - cunter Arosa

Il segund recurs, ch’è vegnì inoltrà tar la regenza, sa drizza cunter Arosa. Er ad Arosa èn prevesidas occurrenzas olimpicas ed era ad Arosa sa tracti dad in import pli grond.

La decisiun da la regenza vegn oz

La regenza grischuna ha confirmà che quels dus recurs èn vegnids inoltrads e ch’els sajan gia decidì. La decisiun vegnia communitgada en il decurs da l’avantmezdi.

