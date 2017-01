«Naiv u betg, impurtant è ch'i fa bell'aura»

Pertge far vacanzas en il Grischun sch'i n'ha nagina naiv ubain be naiv artificiala? Ina viseta ad Arosa ed a Lai tranter Nadal e Bumaun mussa, ch'ils giasts han anc blers auters motivs.

Ils giasts dumandads sin via ad Arosa ed a Lai èn perina: Il pli impurtant motiv per far vacanzas en il Grischun è sper l'ir cun skis: tancar sulegl. «Giu la Bassa avain nus gì nebla e qua è l'aura simplamain magnifica», di ina dunna. Ultra da quai sajan er «la glieud fitg amiaivla», e «la natira simplamain ina bellezza», agiunschan auters giasts.

In u l'auter vegn er en il Grischun – cun ubain senza naiv – perquai ch'el vegn schon dapi onns. Ins possia gea er «far il shoppen, far wellness, viandar ubain spassegiar sche quai ha betg naiv», fa in giast la proposta. El persunalmain sa legria er da laschar sgular sia drona ch'el haja prendì cun tar quell'aura.

Tge che manca

Quai tuna tut in zic sco en ina reclama. Dentant tut na po gea betg esser sco en la reclama. Tge manca als giasts? Per ina dunna dumandada n'era il service betg bun. Ella ha resentì ils Grischuns sco malamiaivels. In'autra dunna avess gugent in restaurant pli bunmartga per ch'ins sappi er ir cun ina gronda famiglia a mangiar. Ed uschiglio manchia be anc la naiv, dentant sche quai naiva u betg, quai na possia nagin influenzar.

