Nov portal digital da medias dal chantun

Ils ultims trais onns èn grondas parts dals archivs e da las collecziuns da la Biblioteca chantunala vegnidas registradas digitalmain. Uss èn quellas accessiblas al public.

L’idea dal Uffizi da cultura dal Grischun è da far public la diversitad culturala unica dal chantun, scriva l’uffizi a las medias. Perquai èn vegnidas digitalisadas da la biblioteca chantunala dals onns 2013 fin 2016 cun in register da tut ils cudeschs, quai tut en in catalog online public per in e scadin.

Museums da la natira e retic han pudì registrar lur purschida

Era il Museum da la natira ed il Museum retic che possedan omadus ina voluminusa ierta culturala e natirala han pudì digitalisar las impurtantas parts da lur collecziuns. Cun ina tala purschida publica duai era vegnir promovida l’identitad da la populaziun indigena.

Ina collecziun voluminusa

Tut en tut existan uss en ils dus museums chantunals 25’000 unitads da datas electronicas sur dals objects da las collecziuns existentas. En la Biblioteca chantunala èn vegnids registrads 6’500 films e documents da tun da moda digitala. Ultra da quai datti 360’000 indicaziuns da catalog, scriva l’Uffizi da cultura.

