Nova cumparsa online per il chantun Grischun

Pli svelt, pli simpel, pli multifar. Quai duai esser la nova pagina dal chantun «www.gr.ch».

Adina dapli persunas dovran l'internet e tschertgan infurmaziuns en quel. Il dumber da visitaders sin la pagina dal chantun è creschi da 1,2 milliuns ad onn sin 4 milliuns ad onn u 11'000 visitaders per di. Ord quai motiv ha il chantun ussa investì en in nov design per la pagina d'internet.

Durant 9 mais hajan radund 100 lavurers da 45 organisaziuns involvids en las lavurs per la nova cumparsa online dal chantun. Per agid extern sajan vegnids investids 260'000 francs, tut ad interpresas u persunas dal Grischun.

Central saja la nova funcziun da tschertgar. Ella duai purtar ins svelt e simpel tar las infurmaziuns giavischadas. Las paginas duvradas il pli savens èn da chattar gist sin l'emprima pagina. Tgi che tschertga pli gugent sur temas po far quai cun ils 6 temas principals ed uschia vegnir a l'arrivada.

Damai che bleras persunas tschertgan ozendi sin lur apparats mobils las infurmaziuns, èn quellas er accessiblas bain da quels apparats. L'access a las infurmaziuns è er radund trais enfin quatter giadas pli svelt. La pagina è vinavant accessibla sin tut las linguas chantunalas ed en cas spezials era englais.

Era in video è online per mussar co la nova pagina è baghegiada si.

