Nua èn las dunnas?

Ils socialdemocrats n’han chattà nagina dunna che vul cumbatter per il sez da lur cusseglier guvernativ Martin Jäger. Tant Beatrice Baselgia sco era Sandra Locher Benguerel n’han naginas ambiziuns. L’ina, perquai ch’ella vul plaunsieu sa retrair da la politica. L’autra, perquai ch’ella na vul midar nagut vid sia vita il mument cun esser presidenta da l’uniun da magisters, deputada en il cussegl grond e scolasta.

Peder nair per PBD

«I n’è betg bel che nus n’avain betg chattà ina dunna», di il manader dal cumbat electoral da la PS, Lukas Horrer. «Quai na ston ins era betg bellentar.» Il Peder nair na less el lura dentant tuttina betg mo salvar be per els, cunquai ch’era autras partidas sajan qua dumandadas: «Jau sun da l’avis che las partidas che vulan dus sez, stuessan il 2018 almain vegnir cun ina candidata.»

Um per dunna - Felix per Janom

La clera critica envers ils burgaisdemocrats dal Grischun lascha fraid il president da partida da la PBD fraid. «Jau prend per enconuschientscha la critica», di Andreas Felix. «La PBD ha gea suffizientamain cumprovà che dunnas vegnan nominadas ed era elegidas, sch’ellas stattan a disposiziun.» Per ch’insatgi candideschia per la regenza, stoppia il conturn persunal, famigliar e professiunal constar. E sco quai ch’i para il mument, hajan las dunnas il mument pli grondas difficultads da dumagnar quai tut sut in tetg, manegia il president da la PBD, Andreas Felix. «E cunquai èn las autras partidas almain uschè fitg dumandadas da cumprovar, che dunnas èn prontas da candidar.»

Per il futur è el optimistic ch’els vegnan era puspè a chattar ina dunna en la partida che vegnia a candidar per la regenza. L’auter onn vegnian ussa ina giada il cusseglier guvernativ Jon Domenic Parolini ed el ad empruvar da defender ils dus sez en la regenza.

Betg obligads da tschertgar ina dunna

Il segund sez en regenza, fatschenta dentant betg mo ils burgaisdemocrats, mabain era ils cristiandemocrats ch'èn il mument represchentads cun Mario Cavigelli en la regenza grischuna. «Cunquai ch’era autras partidas sa decidan per dus candidats, è quai senza auter ina ambiziun er da la nossa partida da pudair recaltgar puspè il sez che nus avain gì avant blers onns», di il president da partida, Stefan Engler.

Obligads da tschertgar ussa ina dunna sco segund candidat, na sa sentian els dentant betg, n’haja er betg emprima prioritad. Quai na muntia dentant betg ch'els na sajan betg en discurs er cun candidatas pussiblas. «I dat en mintga cas era dunnas en nossa partida ch’èn bunas da far quest uffizi», manegia Stefan Engler. «Dentant la fin dependa quai era da la veglia, cunquai ch’i n’è betg il siemi da mintg’in da vegnir elegì cusseglier guvernativ.» Tgi da la PCD che vegn la fin finala in zic pli datiers da quest siemi, sa decida pir la fin da questa stad cun la nominaziun uffiziala.

PLD sa zuglia en silenzi

Ch'igl è tut auter che simpel da chattar candidatas, gliez sa era Bruno Claus, il president dils liberaldemocrats dal Grischun. «In sguard en il cussegl grond tanscha gia, per vesair ch'i na dat betg grad bleras dunnas che fan politica», uschia Claus. Mo mintga 5avel deputà è ina dunna. Quant lunsch che la PLD è cun las nominaziuns na tradescha el betg. Era betg, sch'i dat forsa ina candidatura cun cusseglier guvernativ Christian Rathgeb ed ina dunna.

Vegn la PPS cun ina dunna?

Che la Partida populara svizra (PPS) vul recaltgar in sez en la regenza, è gia dapi onns cler, cun tgi che quai duess gartegiar l'auter onn, dentant anc betg. «Bler memia baud», uschia la curta resposta dal president da partida, Heinz Brand. Sco emprim stoppian ussa ina giada las partidas cirquitalas proponer candidats e candidatas. Vers la fin da l‘onn fetschia la suprastanza lura ina preselecziun. E nominà uffizialmain vegnia pir il schaner 2018.

Con grondas che las schanzas èn, che la PPS nominescha lura ina dunna, gia mo ord raschuns strategicas d'esser lura forsa la suletta partida cun ina candidata, na vul Heinz Brand betg dir. Mo tant: bain pussaivel ch'era els vegnan cun dus candidats, e lura forsa era cun in um ed ina dunna.

