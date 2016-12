Nua pon ins far fieu da Silvester?

Actualisà Venderdi, 30.12.2016, 21:50

Gionduri Maissen / Maurus Candrian / Gian-Marco Maissen

La pauca naiv en grondas parts dal chantun ha procurà ch’il privel d’incendis è il mument en l’entir chantun considerabel. Surtut en il sid dal chantun è il privel d’incendis grond. A partir da mesemna a bun’ura ha il chantun ordinà in scumond absolut da far fieu per las valladas dal sid.