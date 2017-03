Nunzi admetta sbagls tar anteriuras elecziuns d'uvestg a Cuira

Elecziuns dad uvestgs da pli baud a Cuira sajan stadas per part manglusas. Quai ha il nunzi Thomas E. Gullickson concedì mardi d'in inscunter cun radund 200 spirituals e spirituals laics da l'uvestgieu, sco participants han ditg envers il portal d'internet kath.ch.

Il vicari general da la Svizra originara, Martin Kopp na saja betg segir sch'il nunzi prendia propi serius ils quitads dals spirituals. Gullikson haja vulì cuntinuar cun l'elecziun dal nov uvestg senza grond retard. Cun quai giaja el or d'ina normalitad en l'uvestgieu da Cuira che n'existia betg, uschia il vicari general.

Gullickson sez haja concedì ch'elecziuns da pli baud sajan stadas manglusas. Da las elecziuns dal 2007 cun Vitus Huonder e dal 1998 cun Amedee Grab saja stà problematic ch'i saja vegnì proponì al chapitel catedral, sper ils dus uvestgs ch'èn la finala vegnids elegids er duas persunas nunenconuschentas. In administratur apostolic na saja dentant er nagina schliaziun.

Kopp haja pledà vinavant per in administratur apostolic che duai puspè procurar per fidanza en l'uvestgieu da Cuira. Il nunzi haia empermess ch'i na duai betg pli ir enavant cun la tscherna dal nov uvestg sco ils ultims 50 onns.

Anc nagins nums enconuschents

Ils nums da las trais persunas che stattan a disposiziun sco candidats. Il nunzi haja dentant empermess ch'i duai esser scrit be nums da persunas enconuschentas sin la glista. Persunas che vegnian sustegnids d'ina gronda part dals spirituals.

