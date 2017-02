«Offeni Tür» - il telefon d'urgenza per purs cun quitads

Oz, 6:31

Selina Chistell

L’Uniun purila grischuna ha drizzà en in telefon d’urgenza per puras e purs grischuns ch’èn ellas stretgas. Perquai ch'ils bains purils vegnan adina dapli sut squitsch duai il telefon esser en servetsch per problems e sfidas da las puras ed ils purs.