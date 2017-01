Ospital chantunal: Stanzas d'isolaziun plainas

Las quatter stanzas d'isolaziun da l'ospital chantunal èn plainas il mument. Cunzunt la tuberculosa che sa piglia sur l'aria è in tema.

En l'ospital chantunal a Cuira datti quatter stanzas d'isolaziun. Quellas èn il mument tuttas occupadas. Quai n'ha dentant da far nagut cun la grippa che regia il mument en il Grischun, mabain cun malsognas che sa piglian sur l'aria. Exempels èn la tuberculosa, il virustgel u la virola selvadia.

Stanzas spezialas cun ventilaziun

Questas quatter stanzas èn spezialas perquai ch'ellas han in spazi supplementar avant la stanza. Là ston ils medis trair en resti e metter si mascras per ch'els na vegnan betg er anc malsauns. En questa stanza avant la chombra dat quai ina ventilaziun che procura per ina sutpressiun, uschia che las bacterias na pon betg sa derasar.