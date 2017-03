Pajas restan in tema

Tamara Gianera è dapi rodund 100 dis la nova manadra dal post per egualitad tranter um e dunna en il Grischun. Ina dunna giuvna da 35 onns. Ina ch'ha pensà ch'ella saja creschida si en in mund egual, ch'ha dentant stuì constatar che quel n'è anc betg realitad.

A blers na saja quai gnanc conscient ch'i dat insumma anc egualitad, uschia Tamara Gianera. Er ella sezza haja pir constatà cun il temp che l'egualitad n'è anc betg realitad, er sch'ella aveva pensà ch'ella creschia si en in mund egual. Durant il di da las dunnas è quai sa chapescha er in tema.

Blera lavur spetga

Cunzunt tar las pajas datti anc blera lavur – quellas na sajan simplamain anc adina betg egualas. Per quai datti dentant er il post per egualitad tranter um e dunna. Sch'ina dunna ha il sentiment ch'ella fadigia pli pauc che ses collega masculin lura po ella ir tar il post per egualitad, quel cusseglia e segida. Sch'i è necessari fin avant dretgira. Savens tanschia quai dentant da far il pass tar il superiur per cuntanscher il resultat giavischà, numnadamain tuttina bler paja sco il collega masculin.

Dapli dal di da las dunnas en l'ura tematica da las 11:00-12:00.

RR actualitad 11:00