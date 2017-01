Paparazzi per ina saira

Els sa radunan al WEF a Tavau: prominenza da politica, economia e da la cultura. Dentant survegnir ina fotografia ubain schizunt in selfie cun els n'è betg simpel. Els han entradas aposta, tramettan ils managers oravant e la security guarda che la glieud tegna distanza. Dentant nus avain in selfie!

Sursiglir cuntegn supplementar Crystal Awards Il Forum mundial d'economic ha surdat per la 23avla giada ils Crystal Awards, la distincziun ch'onurescha persunas prominentas che s'engaschan per in meglier mund. Tranter ils victurs dal 2017 tutgan la violinista tudestga Anne-Sophie Mutter, la chantadura columbiana Shakira e l'actur american Forest Whitaker.

Paparazzis n'essan nus insumma betg. Dentant avain nus empruvà dad esser paparazzis per ina saira. Tge stars che nus vulain avair davant la camera, quai era svelt decis: ils stars che han gudagnà il Crystal Award: la chantadura Shakira e l’actur Forest Whitaker. Els dus èn ils stars ch'ins enconuscha dal radio ubain dal kino.

L’interess è grond. Emetturs da radio, televisiun e gasettas da tut il mund han spetgà ch'ils stars arrivan. Eternitads. Nus avain spetgà passa 45 minutas. La schurnalista da la Germania sper nus ha schizunt spetgà 90 minutas, e quai be culs pes bluts – ella na pudeva betg pli star sin ils chalzers schics cun in tatsch da var 6 cm. Ella decida dad ir a mangiar zatgei.

« Sur 90 minutas sun jau vi dal spetgar sin Shakira e co. I è l’emprim di e tuttina vai jau gia mal ils pes dal spetgar... » Schurnalista

Germania

Pront è la schurnalista davent, s'avran las portas ed ils stars vegnan. Apaina èn Shakira, Forest Whitaker ensemen cun Anne-Sophie Mutter e Hilde Schwab entrads or da porta, vegna er in urizi da glisch da fotografar. La schurnalista tudestga curra natiers. Dentant i è in curt urizi. Suenter ina minuta è tut passà. Tut il spetgar per quella minuta – e vis vainsa ils stars mo tras il telefonin e la camera da fotografar: Ma, il selfie, quel avainsa!