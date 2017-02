Passlunghists èn cumadaivels

Malgrà che la loipa da Bargis è ina da las paucas loipas anc avertas en Surselva n'è ella betg fullanada cun passlunghists. La raschun è tenor quels, ch'han prendì las stentas sin els, il relativ lung viadi fin tar la loipa.

Tgi che vul far passlung en Surselva n'ha il mument betg gronda schelta: Bargis, Plaun u Sedrun. A Bargis sa arriva be cun il bus, a Plaun be via pendicularas da Laax e Sedrun è per blers da la part sut da la Surselva memia lunsch davent.

I è il mument pia in zic stentus da far passlung en Surselva.

Passlunghists cumadaivels

Blers na giajan gnanc a far passlung sche la loipa na passa betg quasi avant chasa, manegia in scolast da passlung a Bargis. Il viadi in zic stentus cun auto, bus u tut tenor a pe disturbi schon, manegian ils passlunghists.

Quels che hajan ambiziuns u sajan schizunt vid trenar per il maraton en Engiadina prendian dentant las stentas sin els. Ed er insaquants che fan il passlung simplamain sco hobi e per sa muentar in zic. Fullanada n'è la loipa a Bargis dentant betg e quai malgrà ch'ella è ina da las sulettas anc avertas en Surselva.

