PBD nominescha candidats per las elecziuns da la regenza 2018

Jon Domenic Parolini ed Andreas Felix èn vegnids nominads a la radunanza da nominaziun uffizialmain sco candidats per las elecziuns da la regenza 2018.

Gia a l’entschatta dal mais aveva la partida burgais-democratica PBD orientà che Andreas Felix va sper il cusseglier guvernativ en uffizi, Jon Domenic Parolini en il cumbat electoral. Felix duai defender il sez da la cussegliera guvernativa Barbara Janom Steiner che sto demissiunar suenter dudesch onns en la regenza. Gievgia èn Jon Domenic Parolini ed Andreas Felix vegnids nominads uffizialmain sco candidats a la radunanza da la PBD.

La PBD nominescha fitg baud

Sper la PS è la PBD la segunda partida en il Grischun che nominescha ses candidats. La PS dentant va novas vias cun far ina pre-elecziun en l’atgna partida. Ils dus candidats da la PBD vesan il fatg che las elecziuns sajan anc lunsch davent sco schanza e na betg sco crap da stgarpitsch. Uschia hajan els, ed en spezial il nov candidat Andreas Felix, la pussibilitad dad esser preschents en il chantun e da vegnir en il discurs cun la glieud.

Autras partidas nomineschan pir l’entschatta 2018

Era per Jon Domenic Parolini ed Andreas Felix entschaiva il cumbat electoral per propi pir l’entschatta 2018. Lura cura che tut las partidas han mess las chartas sin maisa. I saja la decisiun da mintga partida cura ch’els nomineschian ils candidats e tge strategia ch’els dovrian, uschia Parolini. Enfin lura emprovan ils dus candidats dentant da nizzegiar il temps uschè bain sco pussibel per lura er avair success il di d'elecziuns.

RR actualitad 07:00