Pendicularas: Pauc basegn da lavur curta

Pendicularas grischunas han fatg quest onn paucas dumondas per lavur curta.

Sis pendicularas grischunas han fatg quest enviern ina dumonda per lavur curta pervi da la pauca naiv. Quai di l'Uffizi chantunal per industria, mastergn e lavur.

L’onn passà en quai anc stadas 33 dumondas. Da las sis dumondas da quest onn è ina vegnida appruvada, ina e anc pendenta.

La raschun principala per il sbassament vesa il schef da l'uffizi, Paul Schwendener, en ils obstaculs memia auts: Per pendicularas saja quai pli difficil d'introducir lavur curta sco per exempel per l’industria u la branscha da fabrica.

RR actualitad 07:00