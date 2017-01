Pendicularas spetgan vess sin la proxima naiv

Oz, 7:02

Gian Carlo Candinas

L'entschatta da quest mais hai finalmain dà l’emprima giada in pau naiv. Uschia han era las pendicularas che n’èn betg en possess da chanuns da naiv pudì far pista. Ma co vesi ora ussa? Dovran ils territoris grischuns puspè naiv?