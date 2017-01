Per la Posta n'èsi nagin tagl radical tar ils uffizis postals

La Posta svizra è surstada da l'agir «nun-serius» dal sindicat Syndicom areguard serrar uffizis postals en il Grischun. Quai ha la Posta ditg sin dumonda dad RTR.

Il sindicat Syndicom tema che fin a 40 uffizis postals pudessan svanir en il Grischun fin il 2020, da quai era ina rotscha en Surselva. Quai ha la Südostschweiz rapportà la gievgia. Tenor La Posta haja Syndicom fatg atgnas interpretaziuns. Quellas na correspundian betg a la realitad, e hajan apparentamain la finamira da far tema als collavuraturs ed a las vischnancas pertutgadas.

Chantuns pon s'exprimer

In fatg saja dentant che La Posta discurria il prim cun tut ils chantuns davart la futura rait da posta. I dettia era ina glista cun uffizis postals che restian senza midadas, quai sin fundament da lur muntada per la regiun.

Quai di il sindicat

Fin il 2020 pudessan svanir 38 dals 56 uffizis postals en il Grischun. Quai tema Syndicom, il sindicat per medias e communicaziun. El ha elavurà ina carta cun las filialas da posta en il Grischun ed en la Svizra ch'èn periclitadas da vegnir serradas. La gasetta grischuna Suedostschweiz posseda sco ch'i para questa carta da Syndicom. La carta mussa ils uffizis postals «periclitads» u gia «en il process da vegnir serrads», tranter auter ils uffizis postals a Flem, Laax, Panaduz u Zezras. Quests uffizis pudessan vegnir serrads ils proxims trais onns.

Sursiglir cuntegn supplementar Filialas periclitadas Beiva, Breil, Brusio, Cazas, Cuira (3 uffizis), Curvalda, Küblis, Flem Vitg, Laax 1, Lai, Malögia, Mesocco, Mustér, Panaduz, Puntraschigna, Promontogno, Samignun, San Bernardino, Schiers, Schlarigna, Sedrun, Segl, Silvaplana, Sta. Maria, Sursaissa, Tavau 3, Trimmis, Trun, Tumegl, Vaz-sut, Val, Vella, Versomi, Zernez, Zezras, Zuoz.

Actualmain examineschia la Posta la situaziun a Versomi. Sin fundament da la situaziun economica nuncuntentaivla vegnia il mument tschertgà autras schliaziuns, scriva la gasetta.

Da 56 uffizis postals sin 18?

En il Grischun datti il mument anc 56 uffizis postals. Avant tschintg onns eran quai anc 95. Sch'i vegniss serrà fin en trais onns 38 da quests, restassan sulet anc 18 uffizis postals. Tenor Christian Capacoel, pledader da Syndicom, na sajan betg tuttas filialas numnadas pertutgadas directamain da vegnir serradas. Baud u tard saja quai dentant lur sort, perquai che la Posta n'haja nagina strategia per mantegnair las filialas. Ord vista da la Posta è garantì in uffizi postal, sch'ina vischnanca è in lieu central dal chantun u dal cirquit e/u sch'el ha almain 20'000 abitants.

RR novitads 07:30++