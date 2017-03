Pernottaziuns en Grischun èn s'augmentadas per 8,9%

L'onn passà èn las pernottaziuns en Grischun stadas fitg schlettas il schaner. Bunamain 50'000 pernottaziuns dapli hai da quest onn en Grischun.

Ils hotels en Grischun han nudà 593'991 pernottaziuns il schaner 2017. Cumpareglià cun la medema perioda da l'onn passà èn quai 8,9% dapli pernottaziuns. Quai communitgescha l’Uffizi federal da statistica. Guardà sin la media da tschintg onns è il dumber da pernottaziuns dentant sa sbassà per 6,4%.

342'182 pernottaziuns èn stadas da Svizzers, pia 12% dapli pernottaziuns da Svizzers. Da la Germania e da l'Italia èn las pernottaziuns idas enavos per 2,7% u 7%. S'augmentadas fermamain èn las pernottaziuns da Ollandais e da Beltgs (in terz dapli). Tar ils Chinais èn las pernottaziuns s'augmentadas il pli ferm, per 111,5%.

Er en Svizra èn las pernottaziuns s'augmentadas

En l'entira Svizra ha l'hotellaria nudà totalmain 2,7 milliuns pernottaziuns. Cumpareglià cun la medema perioda da l’onn avant è quai in plus da 5,2%. En tut sajan 1,4 milliuns pernottaziuns da persunas da l'exteriur, quai è in plus da 4,8%. Ils giasts svizzers han augmentà las pernottaziuns per 5,5%.

