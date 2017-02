Peyer e Thöny sco candidats da la PS

La Partida socialdemocratica dal Grischun va cun ils deputads dal Cussegl grond Peter Peyer (cirquit Trin) ed Andreas Thöny (cirquit Tschintg Vitgs) per l'elecziun preliminara per la regenza grischuna. Il president Philipp Wilhelm ha preschentà a Cuira ils candidats avant las medias.





La PS emprova in nov sistem per nominar in candidat per las elecziuns dal 2018: Mintgina e mintgin po ussa sa registrar via internet e lura tscherner tranter ils dus candidats. Il zercladur nominescha la partida lura ses candidat uffizial.

Ina pitschna surpraisa è che la deputada Sandra Locher Benguerel na stat betg a disposiziun – ella valeva per blers sco favurita per la successiun da Martin Jäger.

Ulteriuras candidaturas pon dentant anc adina vegnir inoltradas a la partida socialdemocratica. Il termin spirescha ils 20 da mars 2017.

Las elecziuns da la regenza grischuna èn lura il 2018. Martin Jäger (PS) e Barbara Janom Steiner (PBD) na pon betg pli candidar pervi da la limitaziun dal temp d'uffizi.

