Plan d'instrucziun 21 vegn pass per pass

Sin l'onn da scola 2018/2019 va el en vigur. L'atun han il chantun e la Scol'auta da pedagogia infurmà in'emprima giada mainascolas, cussegls da scola e la magistraglia grischuna. RTR è stà ad ina da las 47 occurrenzas d'infurmaziun per magistras e magisters.

Radund 80 magistras e magisters da la Foppa, Lumnezia, Sagogn, Schluein Laax e Falera han survegnì las emprimas infurmaziuns pertutgant l'introducziun dal Plan d'instrucziun 21. Infurmà han ils inspecturs Vigeli Jacomet ed Alexi Nay sco er Chantal Marti-Müller da la Scol'auta da pedagogia.

Las midadas fundamentalas

Puncts centrals dal suentermezdi d'infurmaziun èn stads d'ina vart las midadas fundamentalas ch'il nov plan d'instrucziun chaschuna en il mintgadi da scola. Tranter auter:

insaquantas lecziuns dapli scola per ils uffants

novs roms: etica e religiuns, medias ed informatica

il tegnairchasa vegn schlargià cun economia e lavur

en il stgalim superiur datti da nov l'orientaziun professiunala – temp per sa preparar sin la vita da lavur

Introducziun pass per pass

Da l'autra vart han ils inspecturs explitgà a la magistraglia co che l'introducziun è organisada. La fasa d'infurmaziun è terminada fin Nadal. A partir da primavaira 2017 cumenzan ils curs da furmaziun supplementara per magisters e magistras ch'èn pertutgadas da midaments. Quels curs vegnan organisads da la Scol'auta da pedagogia e cuntinueschan fin il 2021. L'inspecturat accumpogna ed organisescha las scolaziuns en cooperaziun cun las singulas scolas.

Da positiv fin sceptic

Las reacziuns dal magisters e da las magistras a Laax sin las emprimas informaziuns eran differentas. Fertant ch'ils ins chattan p. ex. la purschida supplementara en il stgalim aut buna èn auters da l'avis ch'i na fiss betg necessari d'auzar il dumber da lecziun ubain che las linguas han da memia paisa.

Ad auters ha il suentermezdi d'infurmaziun cumprovà ch'il Plan d'instrucziun 21 na saja betg insatge uschè revoluziunari sco quai ch'i vegni savens fatg en las medias. E blers n'avevan era anc betg fatg in maini da l'entir project perquai ch'el stat pir al cumenzament.

Dumondas n'hai betg da bleras a Laax. Sulettamain la dumonda dals meds d'instrucziun rumantschs ha dà in zic da discurrer. Per ils ins fissi da guardar che quels fissan avant maun e pir lura d'introducir il nov plan d'instrucziun. La dumonda dals meds d'instrucziun saja enconuschenta a l'inspecturat ed ins emprovia adina da far il meglier pussaivel, uschia l'inspectur Alexi Nay.

