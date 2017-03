Policists èn dumandads

La tema d’attatgas da terror, la criminalitad en l’internet ni er la crisa da fugitivs. Quai èn divers motivs daco che blers corps da polizia en l’entira Svizra auzan pli e pli savens lur persunal. Chattar policists è dentant grev, perquai ston ils blers emprim vegnir scolads.

Tenor la federaziun da polizia Svizra datti memia paucs policists. Els discurran da plirs millis policists che mancan. Era en il Grischun tar la polizia chantunala è il dumber da policists plitost scarts. Remo Cavegn, president da la federaziun da policist chantunals grischuns beneventass fitg ch’il dumber da persunal vegniss auzà ils proxims onns. «Il basegn da segirezza è creschi ils davos onns tar la populaziun». Tranter auter haja quai er da far cun la tema d’attatgas da terror. Plinavant vegni era la criminalitad en l’internet a crescher vinavant, l’uschenumnada «cybercriminalitad».

Il cusseglier guvernativ e directur da polizia, Christian Rathgeb conceda che la polizia chantunala grischuna n'haja propi betg memia bler persunal. Grazia ad ina grond’effizienza tanschan ils bun 400 policists dentant per ademplir tut las lavurs. Ma cler, sche Rathgeb astgass giavischar, giavischass era el dapli policists. Spezialmain eveniments gronds sco il WEF a Tavau u ils Campiunadis da skis a San Murezzan pretendian fitg bler dals las policistas e dals policists.

La polizia da la citad da Cuira auza il dumber da policists

Il martgà da Cuira auza il dumber da policists ils proxims onns da 78 sin 84 policists. Chattà dentant policists ch’èn gia scolads n’è betg simpel, declera Ueli Caluori, cumandant da la polizia da Cuira. Cunquai che blers corps en l’entira Svizra auzan il persunal saja il martgà da lavur sitgs. Perquai vegni tschertgà giuvens ch’èn pronts da far la scolaziun da policist. «Igl interess è propi gronds tar la giuventetgna», declera Caluori. Els n’hajan betg in problem da chattar giuvens interessai.

Visitar la scola ad Amriswil (TG) per daventar policist

Tar la citad da Cuira vegnan inoltradas mintg’onn bun 40 fin 50 annunzias da persunas che vulessan visitar la scola da polizia da la Svizra Orientala. La fin finala hajan dentant mo quatter fin set da quels aspirants la favur far questa scola, declera Roland Hemmi, policist tar la polizia da Cuira e scolast a la scola da polizia. La scola saja pretensiusa e definitiv betg insatge per mintgin. Ella cuzza in onn e ils absolvents vegnan confruntai cun bler nov. Cun scolaziun teoretic e pratica vegnan els preparai sin la lavur quotidiana. E Roland Hemmi cumplettescha: «Mo il siemi da daventar policist na tanscha betg. I dovra bler engaschi.»

« I dovra bler engaschi per absolver la scola da polizia. » Roland Hemmi

policist e scolast a la scola da polizia ad Amriswil

