Premi grischun da litteratura 2017 per Massimo Lardi

Quai per ses engaschi per la cultura litterara dal Grischun talian. Il premi è dotà cun 10'000 francs.

L'autur dal Puschlav, Massimo Lardi, survegn quest onn il Premi grischun da litteratura. Il cussegl da la fundaziun Premi grischun da litteratura haja gronda stima per l'activitad da Lardi sco literat, italianist, istoricher, narratur ed er per ses engaschi per la cultura litterara dal Grischun talian. Quai scriva la Fundaziun Premi grischun da litteratura en ina communicaziun.

Il premi è dotà cun 10’000 francs e vegn surdà ils 8 da favrer 2017 en la Biblioteca chantunala a Cuira.

La Fundaziun Premi grischuna da litteratura è vegnida fundada da Milly Enderlin.

Persunas onuradas cun il Premi grischun da litteratura 1999-2007:

1999: Rita Cathomas/ Marianne Fischbacher/ Ursula Jecklin, et.al. (edituras

2000: Kurt Wanner, Splügen

2001: Rut Plouda, Ftan

2002: Robert Vieli, Chur

2003: Bernadette Lerjen-Sarbach, Zizers

2004: Cesare Santi, Soazza -Chiasso

2005: Vincenzo Todisco, Razèn

2006: Andrea Bellasi ed Ursula Riederer, Tusaun

2007: Benedetto Vigne, Turitg-Salouf

2008: Magrit Sprecher, Turitg-Cuira

2009: Leo Tuor, Surrein

2010: Peter Michael-Caflisch, Arezen

2011: Leta Semadeni, Lavin

2012: Andrea Paganini, Cuira/Poschiavo

2013: Silvio Huonder, Schwielowsee (b. Berlin)/Cuira

2014: Oscar Peer, Cuira/Lavin

2015: Angelika Overath, Sent

2016: Mariella Mehr, Zürich-Leimbach/Almens

