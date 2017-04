Prest avran ils pass grischuns

Cun la primavaira avran baud u tard er puspè ils pass. Las vias vegnan rumidas ed il traffic po puspè cursar dad ina val en l'autra, dad in chantun en l'auter u schizunt da la Svizra en l'exteriur.

Ils pass en il Grischun avran quasi mintg'onn pli u main il medem datum – pli u main in'emna. E quai malgrà ch'ins pudess pensar ch'els avran bler pli baud, cura ch'i ha dà pauca naiv. Decisiv n'è numnadamein betg la naiv sin via, mabain la naiv che sa chatta sin las spundas sper la via e che pudess vegnir giu sco lavina, declera Gion Dosch, il schef dal mantegniment da vias da l'Uffizi per construcziun bassa dal chantun. Lavinas che vegnan a val quasi mintgamai in sumegliant datum pervia da las temperaturas pli chaudas.

Territoris da skis han er influenza

Tar il pass dal Spleia u l'Alpsu dependa quai era dals territoris da skis; cura che quels dattan liber la via per rumir. Quels dus pass han numnadamain pistas sin la via. Il datum vegn dentant fixà ordavant tranter chantun e territori da skis.

Tar ils pass che van sur cunfin chantunal u schizunt en l'exteriur vegni sa chapescha fixà ensemen cun ils vischins il datum d'avertura, uschia Gion Dosch.

Firads il matg

La finamira saja dad avrir usche blers pass sco pussaivel avant ils firads dal matg. I saja numnadamein anc blers che fetschian ina tura sur in u l'auter pass. Sco chantun da turissem saja quai impurtant dad avair avert ils pass uschè baud sco pussaivel.

Datums d'avertura provisorics

Pass da l'Alvra: 24 da matg

Pass dal Flüela: 1. da matg

Forcola di Livigno: 5 da zercladur

Pass da l'Alpsu: 21 d'avrigl

Pass dal S. Bernardin: 19 da matg

Pass dal Spleia: 28 d'avrigl

Pass d'Umbrail: 15 da matg

