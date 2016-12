Promoturs per gieus olimpics vulan sustegn da vischnancas

L'uniun tetgala da l'economia grischuna vul gieus olimpics en il Grischun. Ed ella vul agid finanzial da tut las vischnancas dal Grischun per finanziar la campagna per las votaziuns dal favrer. Lura decida il suveran in'emprima giada, sch'il Grischun duai candidar u betg.

Dacurt han tut las vischnancas survegnì ina brev cun la dumonda: «Sche vossa vischnanca sustegn la campagna cun ina donaziun essan nus fitg engraziaivels», cun cordials salids da l'economia.

Pli exact, da l'uniun d'artisanadi e mastergn, da Hotellerie Suisse Grischun e da la chombra da commerzi grischuna. Sco Jürg Michel, il rectur da l'uniun per mastergn di, possia l'entir chantun profitar da gieus olimpics en il Grischun, betg be las regiuns pertutgadas. E cun sustegnair la campagna possian las vischnancas dar in signal positiv per ils gieus olimpics. «I na va betg tant per ils daners, mabain plitost per mussar solidaritad e per sentir tge sustegn ch'il project ha en las vischnancas», agiunta el.

Las vischnancas pon dar, u betg

La vischnanca da Scuol per exempel è sa decidida da far ina donaziun da 1’000 francs a la campagna. Ed er Glion vul avrir la bursa communala per la campagnache duai vender al suveran Grischun la candidatura per gieus olimpics l'onn 2016. Il suveran Grischun decida numnadamain il favrer da l'onn che vegn in'emprima giada davart d'in credit per la candidatura.

Tenor Aurelio Casanova, president da la vischnanca da Glion, dovria quai exnum novs impuls e gieus olimpics pudessan esser ina schanza. Il president da Trun perencunter, Dumeni Tomaschett, vesa quai in zic auter. Tenor el haja la cassa da Trun betg daners per la candidatura, ultra da quai saja quai er delicat da dar daners da taglia per far ina campagna politica.

Da las vischnancas directamain pertutgadas èn ils avis er dividids. Falera, Flem, Laax, Lai e San Murezzan sustegnan la campagna er cun daners, Cuira, Tavau e Lantsch betg.

