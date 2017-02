PS fa pre-elecziuns per elecziuns da regenza

La partida socialdemocratica dal Grischun fa pre-elecziuns per chattar candidats per l'elecziun da la regenza l'atun 2018. La PS dal Grischun è l'emprima partida en Svizra che emprova or quai sistem.

La partida socialdemocrata dal Grischun fa pre-elecziuns per chattar candidats valabels per l'elecziun da la regenza l'atun 2018. La finamira è clera - salvar il sez da Martin Jäger che sesa uss per la PS en la regenza.

« Nus vulain dapli democrazia e nus vulain esser ina partida moderna. » Philipp Wilhelm

President da la PS

Las raschuns

Tenor Philipp Wilhelm, il president da partida, èsi per la partida impurtant da dar a la glieud la pussaivladad da gia decider il candidat. Ins vuless esser avert e modern. Per che politica restia plain tensiun èsi impurtant da gia avant las elecziuns involver la glieud, da quai è Philipp Wilhelm.

Il proceder

Il proceder è simpel: Da principi po mintgin candidar per las pre-elecziuns da la PS - er betg commembers. Il sulet obstachel è il di da partida dals socialdemocrats. Là ston ils candidats vegnir approvads. Suenter quai emprim pass dat quai lura in emprim cumbat electoral tranter ils differents candidats. El decurs da quel ha mintga Grischuna e mintga Grischun sur 16 onns la pussaivladad da sa registrar via internet sco electur e survegn lura il material da votar a chasa. Fin ils 25 da zercladur, ina tut normala dumengia da votaziuns, han ils pre-electurs lura temp d'eleger. La dumengia da votaziuns vul la PS lura pudair preschentar ses candidat per las elecziuns da regenza dal 2018.

Ils candidats

Ils emprims candidats vul la PS preschentar venderdi ils 24 da favrer. Con blers e tgenins na vuleva Philipp Wilhelm anc betg tradir. Er èsi pussaivel fin circa in'emna avant il di da partida da sa metter a disposiziun sco candidat.

RR actualitad 12:00