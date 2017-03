PS nominescha candidats per pre-elecziuns

Andreas Thöny e Peter Peyer èn vegnids nominads uffizialmain al di da partida a Cazas per las pre-elecziuns da la regenza. Sper quai èn er las pre-elecziuns sco talas vegnidas approvadas da la partida socialdemocratica.

Ils radund 100 preschents al di da partida a Cazas han decidì cun mo ina cuntravusch dad approvar il sistem da pre-elecziuns. Sper quai ha la partida socialdemocratica er nominà uffizialmain ils dus candidats Peter Peyer ed Andreas Thöny ch'eran sa mess a disposiziun gia avant in mais.

Pre-elecziuns - tge munta quai?

Quai munta che Peter Peyer ed Andreas Thöny fan uss in cumbat pre-electoral nua ch'i vegn decidì tgenin dad els che dastga lura per propi ir en la cursa per il sez en la regenza che vegn libers tar la partida socialdemocratica. In e scadin po sa registrar online tar la partida socialdemocratica sco pre-electur e survegn lura il material d'eleger. Fin oz èn 105 persunas sa registradas, uschia Lukas Horrer il manader dal cumbat electoral. Ils 25 da zercladur pon quels ch'èn sa registrads lura eleger tgenin dals dus candidats che dastga ir en il «dretg» cumbat electoral.

Ulteriuras decisiuns

Sper quai han ils socialdemocrats er anc decidì lur parola en connex cun la votaziun federala dals 21 da matg: Strategia d'energia 2050. Lur parola è unanim GEA. Sper quai è Doris Caviezel-Hidber, l'anteriura cussegliera da la citad da Cuira, vegnida elegida sco vicepresidenta.