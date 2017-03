Radars en Grischun – per dapli segirezza, betg per dapli raps

Ina visita tar la Polizia da traffic Grischun mussa, nua e pertge che radars vegnan mess si - e ch'in unic apparat da radar grischun ha gudagnà 6,7 milliuns francs durant in unic onn.

Ils raps èn ina, dentant mettia si la polizia ils radars da tempo cunzunt pervi da la segirtad da la via – di la Polizia da traffic Grischun.

Uschia vegnan drizzads en radars tar plazzals da fabrica, lieus privlus u tar lieus cun passadis da peduns u scolas. Impurtant è a la polizia, che l’entira populaziun vegn mesirada egualmain en l’entir chantun, per che naginas regiuns vegnan controlladas dapli che autras.

Sis basas da polizia decidan nua metter lur radars

En il chantun datti sis basas da la polizia, numnadamain a Cuira, Tavau, Glion, San Bernardino, Silvaplauna ed a Tusaun. Quella basas han la pussibilità da decider sezz cura e nua ch'ellas vulan far mesiraziuns da tempo.

La scheffa da la polizia da traffic coordinescha las differentas mesiraziuns. Quellas mesiraziuns san vegnir fatgas tut tenor ils basegns da las differentas regiuns.

6,7 milliuns cun in unic apparat da radar

En l'onn 2014 ha la polizia chantunala incassà entaifer in onn 6,7 milliuns francs cun sulettamain in radar. Il radar era quella giada a San Vittore, sin il cunfin cun il Tessin. Suenter che la via é vegnida engrondida è ella vegnida pli segira e perquai haja la polizia prendì davent il radar.

Precis quai saja in bun mussament, che la polizia dovra ils radars betg mo per emplenir l'atgna cassa, di la polizia chantunala.