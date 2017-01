Raits socialas n’han betg emprima prioritad

Oz, 5:35

Gian-Marco Maissen

Anc in zic dapli che tschintg emnas va quai fin tar las votaziuns davart il credit per ina candidatura per gieus olimpics d'enviern 2026 en il Grischun. Fin ussa n'han ils promoturs anc betg fatg bler en las raits socialas. Quai è sta planisà uschia.