Raps publics per Olimpia - regenza refusa recurs

La regenza refusa il recurs da duas persunas, che han recurrì cunter San Murezzan ed Arosa pervi da sustegn finanzial al comitè per ils gieus olimpics 2026. Sco lieus d'occurrenza sajan las duas vischnancas pertutgadas directamain e perquai legitimadas da sustegnair il comitè, scriva la regenza.

San Murezzan ed Arosa hajan ademplì las premissas necessarias per pudair dar mintgamai 20'000 francs a favur dal comité per gieus olimpics d'enviern 2026.

Avant che pudair dar ils raps han las duas vischnancas stuì cumprovar a la regenza, ch'ellas sappian garantir ch'ils raps vegnan duvrads uschia sco empermess – perquai che:

« Senza ina tala pussaivladad da prender influenza n'èn donaziuns da daners a comités privats percunter betg permessas tenor la giurisdicziun. » la regenza

Recurrents na chapeschan betg: vischnancas pajan cun «noss raps»

En ina communicaziun a las medias sa mussan ils dus recurrents betg d'accord cun l'argumentaziun da la regenza, che la finanziaziun saja legitima. Els hajan gronds dubis. Perquai duajan tant la regenza sco er las vischnancas cumprovar cun tgeninas mesiras ch'ellas han garantì il diever adequat dals raps.

Sin basa da quella resposta pondereschian ils recurrents da trair vinavant la decisiun da la regenza a la Dretgira administrativa dal chantun Grischun, scrivan els en lur communicaziun.

La PS sa ravgia dal «scandal da raps da taglias»

En la medema crenna dat er la PS: En ina communicaziun sa mussa la PS Grischun fitg indignada dal fatg, che ulteriuras vischancas investessian millis da francs da taglia en ina campagna da votaziun «ordvart contestada».

« Igl è scandalus, che la campagna-Olimpia-gea vegn finanziada cun talmain blers raps da taglia. » PS Grischun

La partida na saja dentant betg surprendida da la resposta da la regenza, cun quai che quella saja parziala en quai che pertutga la votaziun dad Olimpia. Perquai pretenda la PS transparenza da las vischnancas pertutgadas e las societads economicas entretschadas.

En pli deducescha ella da l'argumentaziun da la regenza, che tut las vischnancas che n'èn betg prevesidas sco lieus d'occurrenzas, han da pajar enavos immediatamain lur raps.

Recurs 1 - cunter San Murezzan

L’architect Robert Obrist da San Murezzan cumbatta gia dapi ils onns 80 cunter gieus olimpics.Uss ha el inoltrà in recurs a la regenza Grischuna: Igl na giaja betg, che raps da taglia vegnian duvrads per in cumbat da votaziun e quai lura anc dad in comité privat. Obrist pretenda da la regenza ch’ella impedeschia da quellas donaziuns.

La vischnanca da San Murezzan ha empermess 20’000 francs als promoturs, sco la vischnanca ha confirmà al schurnal regiunal da Radio SRF.

Recurs 2 - cunter Arosa

Il segund recurs, ch’è vegnì inoltrà tar la regenza, sa drizza cunter Arosa. Er ad Arosa èn prevesidas occurrenzas olimpicas ed era ad Arosa sa tracti dad in import pli grond.

