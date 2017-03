Regenza grischuna vul che taxa per dispensa restia

In augment da la taglia militara per dispensar na saja betg adattà, damai che quel pertutgass persunas che n'han naginas entradas ubain mo entradas minimalas, di la regenza grischuna.

La nova lescha per la taglia militar cumpigla principalmain ils dus puncts suandants:

La durada per l'obligaziun da cumpensar il servetsch militar duai vegnir adattà al nov dretg militar e zivil. (L'obligaziun da cumpensar il servetsch militar duai cumenzar l'onn che la persuna cumpletescha ses 20 onn. Ella duai durar per persunas che n'èn betg en il servetsch militar u zivil enfin l'onn che la persuna cumpletescha ses 30avel onn. Per persunas che fan servetsch militar u zivil duai l'obligaziun durar maximalmain enfin il 34avel onn da naschentscha)

La taglia da militar per quels che spostan la recruta duai crudar davent.

La regenza grischuna sustegna da principi quest sboz da l'administraziun federala da finanzas. Ella s'exprima dentant sceptica envers bloccar las scrittiras da persunas che n'han betg pajà la taglia da militar. Quai fissia in instrument sproporziunà per vulair far pajar la taglia da militar e possia plinavant procurar per dapli custs en l'administraziun e per dapli lavur giuridica.

La regenza sustegn dentant da mantegnair la taglia militara minimala da 400 francs per la dispensa per persunas che na pon betg far militar. La media da la taglia giascha tar 680 francs. In augment da la taglia tutgass primarmain quels recruts che n'han naginas entradas u be in'entrada minimala.

RR novitads 09:00