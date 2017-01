Regenza na chapescha betg decisiun da la Posta

La regenza grischuna crititgescha la decisiun da la Posta svizra da serrar ils proxims onns fin 40 uffizis da posta en il chantun.

Ins haja pauca chapientscha per las ponderaziuns strategicas e sa distanzieschia cleramain d'in'ulteriura reducziun da plazzas che tutgass grevamainil Grischun. Quai scriva la regenza en ina posiziun.

La regenza sa distanziescha cleramain d'ina ulteriura reducziun da plazzas, che tutgass grevamain il chantun Grischun en la situaziun economica actuala, er sch'i na dess naginas desditgas. Ella vegn a sustegnair las vischnancas tar il mantegniment d'in provediment uschè optimal sco pussaivel cun servetschs postals per la populaziun grischuna.

La regenza spetga da la Posta ch'ella resguardia ils svilups en il mund da lavur ed elavuria concepts per spustar activamain plazzas da lavur en las regiuns perifericas. En vista a las pussaivladads tecnologicas existentas duess in tal spustament esser d'in interess economic er per la Posta. Medemamain spetga la regenza che la Posta suttamettia svelt propostas, co ch'ella vul infurmar las vischnancas grischunas e las integrar en il process areguard la strategia per la rait postala 2020.

