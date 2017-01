Repartiziun solidarica dals custs da l'agid social per fugitivs

En il chantun Grischun vegnan ils custs da l'agid social per fugitivs en l'avegnir repartids solidaric. La regenza grischuna ha approvàla la revisiun parziala da la lescha correspundenta.



Qua tras vegn rinforzada la solidaritad tranter las vischnancas grischunas en il sectur dals custs da l'agid social per fugitivas e fugitivs renconuschids ed admess provisoricamain. La solidarisaziun na chaschuna nagina midada tar las cumpetenzas da las vischnancas e dal chantun. Tranter il chantun e las vischnancas na vegnan spustadas naginas grevezzas da finanziaziun. Quai communitgescha la regenza.

Concret giaja per reparter a moda equilibrada l'uschè-numnada pauschala globala da la confederaziun. Per fugitivs renconuschids vegn quella pajada durant maximalmain tschintg onns, per fugitivs prendids si provisoricamain durant maximalmain set onns.

Areguard la gulivaziun dals custs da l'agid social che resultan tar las vischnancas per fugitivas e fugitivs renconuschids ed admess provisoricamain, che na survegnan pli nagina pauschala globala, valan las disposiziuns vertentas. Las vischnancas pon far valair custs da l'agid social smesirads sur la gulivaziun da las grevezzas socialas (GGS).

La revisiun parziala da las disposiziuns executivas è vegnida messa en vigur retroactivamain per il 1. da schaner 2017.

