Repower po reducir perdita

Il concern d'energia grischun Repower ha pudì sminuir sia perdita l'onn passà, tranter auter cun vender immobiglias. Quai tenor ina communicaziun da la Repower.

Il concern d'energia grischun Repower a pudì meglierar sia situaziun l'onn passà.

Repower ha realisà ina perdita da 13 milliuns francs il 2016, in onn avant era anc resultà in minus da 136 milliuns. La svieuta è sa reducida per 8% sin anc 1,7 milliardas francs. Quai tenor ina communicaziun da la Repower.

Il resultat operativ EBIT a muntà il 2016 a 22 milliuns francs. Influenzà a moda positiva la cifra d'EBIT an tranter auter venditas d'immobiglias e da l'interpresa connecta SA.

Repower sa prepara per novas sfidas

En connex cun tut las midas en il conturn da l’energia sa prepara la Repower sin novas sfidas. Il conturn dal martgà è er l’onn 2016 restà pretensius. Betg be ils bass pretschs d’energia eran ina sfida l’onn passà mabain era il curs da valutas euro / franc svizzer.

Plinavant han instabilitats politicas e spustadas sin il martgà d’energia internaziunal intensivà las malsegirtads e procurà per gronda volatilitad e nervusadad. L’atun 2016 è il pretsch da l’energia perquai saugmentà, d’in restabiliment persistent na pon ins perquai betg discurrer.

