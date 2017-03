Rey Keller: L'expediziun po cumenzar

Suenter ch'in grond problem è vegnì schlià po l'expediziun da Rey Keller tras la Grönlanda cumenzar. L'aura po dentant anc adina far in stritg tras il quint al team d'expediziun.

Rey Keller vul far in'expediziun cun skis da passlung che maina 200 kilometers tras la Grönlanda e quai en 16 dis e cun mo ina chomba. L'autra chomba è vegnida amputada avant 14 onns sur il schanugl. Naiv, glatsch, culms e glatschers spetgan l'um da 62 onns ch'è oriund da Scuol. Dentant gia avant che arrivar en Grönlanda hai dà in grond problem. A Reykjavík ha el numnadaman vis che las battarias da sia protesa topmoderna mancan. Cler ch'el ha fatg tut per organisar battarias da reserva. Quai è lura gartegià ad el.

In problem resta

Mo i dat anc in segund problem, l'aura en Grönlanda è miserabla. Ella vess dentant da vegnir megliera ils proxims dis, uschia che Rey Keller e ses team d'expediziun n'han anc betg spustà lur viadi. Sonda sgolan els fin a Kulusuk en Grönlanda e dumengia po quai lura ir liber endretg.

RR actualitad 08:00