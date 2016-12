RTR ha fatg l'acziun 2 x Nadal a Zuoz

Mesemna, 28.12.2016, 9:03, actualisà a las 14:42

Mathias Kundert / Sandra Carisch

Far in regal e gidar, quai è il senn da l’acziun caritativa 2 x Nadal. Mesemna avantmezdi han ils da Zuoz e conturn pudì purtar lur pachets e baiver in café cun Mathias Kundert ed Annina Campell da RTR.