RTRobot - perditgas l'han vis …

Quai è RTRobot Hobbies Tschaiver

chaschunar «blackouts»

baderlar cun autos electrics

persequitar RTR sin Twitter Bavronda preferida 500 volts da forza electrica regenerabla cun gust da frajas

elctricitad da forza nucleara mo per far festa Films preferids Star Trek

Star Wars

en muments debels Pretty Woman Idols Frankenstein

Wall-E

Bender (futurama) Opiniun politica «Siri è ina tussi.» Quai vuless jau daventar «Schef dals roboters, suenter che nus roboters avain surpiglià la pussanza dal mund.»

Far sez in costum da tschaiver

Cun pauca rauba pon ins far sez in costum da tschaiver. Ina curta visita en il martgà da construcziun, ina bun’idea e temp da zambregiar bastan per realisar il costum. Nus essan mirveglius sin voss costums.

